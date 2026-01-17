Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby

Voor de verplaatsing naar Sporting Charleroi zal Vincent Euvrard opnieuw zes spelers moeten missen. De trainer van Standard zou wel beroep kunnen doen op Gustav Mortensen en mogelijk ook op Teddy Teuma.

Voor het vertrek op winterstage in Lagos liet Vincent Euvrard nog verstaan dat hij hoopte zondag, op de 21e speeldag tegen Sporting Charleroi, over zijn volledige kern te kunnen beschikken. Dat blijkt niet het geval, want de T1 van Standard zal toch zes belangrijke spelers moeten missen.

"Voor Fossey, Homawoo en Karamoko komt deze wedstrijd nog te vroeg. Daarnaast zijn we van stage teruggekeerd met blessures voor Bolingoli (een scheur in de hamstrings, minstens een maand out) en El Hankouri (hij herviel in zijn vorige spierblessure en zal drie tot vier weken buiten strijd zijn). Tot slot is Timothé Nkada geschorst."

Gustav Mortensen waarschijnlijk in de selectie

De kern is dus nog niet volledig. Door de afwezigheden van Karamoko en Homawoo moet Vincent Euvrard David Bates opnieuw bij de groep halen, terwijl hij hem liever bij de U23 had laten spelen om ritme op te doen. "Het probleem is dat de wedstrijd van SL16 zaterdagavond is en die van ons zondag."

"Ik moet er nog over nadenken, maar theoretisch wordt hij de derde centrale verdediger in de hiërarchie, na Hautekiet en Dierckx. Als er vroeg in de match iets gebeurt met een van hen, is het waarschijnlijk David Bates die zal invallen", aldus Euvrard. Daarna sprak hij ook over de nieuwe spelers die mogelijk bij de selectie aansluiten. Gustav Mortensen zou daarbij zijn, terwijl het voor anderen een race tegen de klok wordt.

Teddy Teuma is fysiek al klaar

"Het is nog niet honderd procent zeker. Ik hoop minstens één, misschien zelfs twee nieuwe spelers in de groep te hebben. Mortensen trainde vandaag voor het eerst mee na zijn handtekening van gisteren. Binnen enkele uren verwachten we een tweede transfer (Teddy Teuma, ondertussen al officieel), een derde zal iets langer duren. We kunnen hopen maandag te kunnen zeggen dat we drie nieuwe spelers hebben", besloot Euvrard.





Hoewel Bernard Nguene nog niet in aanmerking komt, zou Teddy Teuma wél al bij de groep kunnen zitten. De Maltees speelde dit seizoen veel en is fysiek klaar. "Hij speelde ongeveer 1200 minuten in alle competities samen. Hij is zeker in staat om 60 à 75 minuten op een goed niveau te spelen. Het is niet makkelijk om in de winter zo’n profiel te vinden, daarom hebben we snel gehandeld toen we wisten dat hij beschikbaar was."