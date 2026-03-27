Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels"

Club Brugge trekt met vertrouwen de play-offs in, en dat met twee jonge backs die niet alleen ploegmaats zijn, maar ook beste vrienden: Joaquin Seys en Kyriani Sabbe. "Wij kunnen elkaar alles vertellen", klinkt het eensgezind in KVW.

Op het veld vullen ze elkaar ook aan. Al weten ze wel dat er nog meer van hen gevraagd wordt. “In het spel van Leko zijn die voorzetten nog belangrijker geworden, dus moeten we daar allebei op werken”, zegt Sabbe. Seys knikt: “Ik kan nog leren van zijn laatste pass, maar verdedigend moet het eerst goed zitten.”

Opvallend: ondanks dat ze even concurrenten waren op dezelfde positie, heeft dat hun band nooit aangetast. “Ik heb hem nooit als concurrent gezien, hij bleef altijd een goeie vriend”, vertelt Sabbe.

Kyriani Sabbe en Joaquin Seys dromen beiden van de Rode Duivels

Seys zette intussen al een stap richting Rode Duivels, maar ziet dat niet als een voorsprong. “Links achterin is er gewoon minder concurrentie. Ik denk dat Kyri één van de eersten zal zijn om rechts door te breken bij de nationale ploeg”, klinkt het overtuigend.

Zelf blijft Sabbe nuchter onder die ambitie. “De nationale ploeg is een doel, maar ik speel bij de mooiste club van België, in de Champions League en voor de titel. Dat is ook al heel mooi”, zegt hij.

Met de play-offs voor de deur is de focus duidelijk. “We moeten gewoon naar onszelf kijken”, aldus Seys. “Als wij alles winnen, zijn we kampioen.” Sabbe waarschuwt dan weer voor onderschatting: “Iedere match wordt zwaar, ook die tegen STVV. We zullen top moeten zijn.”
 

Maxim De Cuyper is bijzonder duidelijk over laatste play-offs in België Interview

Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge

Tielemans blijkt de ideale kapitein van de Duivels te zijn: "Geen grijze zone bij hem"

Manusje-van-alles wil basisspeler worden bij Rode Duivels en droomt van... "WK-winst"

Serieuze flashback voor Kevin De Bruyne: de enige in de selectie die dat kan zeggen

Charles De Ketelaere waarschuwt jonge Belgen: "Het gebeurde bij mij, Vermeeren en nu ook bij De Cat"

Vincent Mannaert geeft update over eigen toekomst en die van bondscoach Rudi Garcia

Zijn dit de middenvelders die meegaan naar het WK? Rode Duivel vreest ervoor

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

Secretaris-generaal van de UEFA reageert op VAR-uitspraken nadat Eden Hazard de bel aan de kat bond

Opmerkelijke onrust en escalatie in Leuven: "Het waren Club Brugge-hooligans"

Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

Bob Peeters praat over de toekomst: wordt Beveren verkocht? "Het blijven zakenmensen"

Napoli en Antonio Conte zwaar geïrriteerd en er was contact met Lukaku, maar die geeft duidelijk antwoord

Vrienden en familie van Rode Duivels moeten diep in buidel tasten om WK bij te wonen

Luc Nilis onthult wie zijn beste ploegmaat ooit was én wat zijn mooiste goal was

Kerkhofs en Verheye zetten stap richting titel, Dierckx grapt: "Geld aan het tellen voor licentie"

Vincent Kompany doet Charles De Ketelaere versteld staan

Geloof in de toekomst: Zulte Waregem komt met nieuwe pittige opsteker

Chaos dreigt in Nederlands voetbal: ook ex-speler van Antwerp betrokken

'Tweede Duitse club zet Tresoldi helemaal bovenaan verlanglijstje'

"Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko

Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt

Kompany, toekomstige trainer van Man City? Dit is de reden waarom dat nog niet aan de orde is

'Club Brugge ziet Europese topploeg afhaken voor Ordonez en die heeft daar goede reden voor'

📷 Onrust blijft bij Lokeren: nu ook protest tijdens ... internationaal dartstoernooi

KAA Gent zet in op de toekomst met zoon van ex-speler La Louvière en Oostende

RWDM neemt belangrijke actie met oog op sportieve redding

📷 Nainggolan komt met bijzondere aankondiging: "Niet iedereen gaat dit leuk vinden"

'Anderlecht speelt het ontzettend hard voor mogelijke vertrekker'

Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent

Inter heeft Stankovic al beet, maar het transferdossier van Joel Ordoñez belooft véél lastiger te worden

Ex-speler van Bayern München uit kritiek... omdat er geen spanning is in de Bundesliga

Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie

