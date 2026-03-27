Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels"

Club Brugge trekt met vertrouwen de play-offs in, en dat met twee jonge backs die niet alleen ploegmaats zijn, maar ook beste vrienden: Joaquin Seys en Kyriani Sabbe. "Wij kunnen elkaar alles vertellen", klinkt het eensgezind in KVW.

Op het veld vullen ze elkaar ook aan. Al weten ze wel dat er nog meer van hen gevraagd wordt. “In het spel van Leko zijn die voorzetten nog belangrijker geworden, dus moeten we daar allebei op werken”, zegt Sabbe. Seys knikt: “Ik kan nog leren van zijn laatste pass, maar verdedigend moet het eerst goed zitten.”

Opvallend: ondanks dat ze even concurrenten waren op dezelfde positie, heeft dat hun band nooit aangetast. “Ik heb hem nooit als concurrent gezien, hij bleef altijd een goeie vriend”, vertelt Sabbe.

Kyriani Sabbe en Joaquin Seys dromen beiden van de Rode Duivels

Seys zette intussen al een stap richting Rode Duivels, maar ziet dat niet als een voorsprong. “Links achterin is er gewoon minder concurrentie. Ik denk dat Kyri één van de eersten zal zijn om rechts door te breken bij de nationale ploeg”, klinkt het overtuigend.

Zelf blijft Sabbe nuchter onder die ambitie. “De nationale ploeg is een doel, maar ik speel bij de mooiste club van België, in de Champions League en voor de titel. Dat is ook al heel mooi”, zegt hij.

Met de play-offs voor de deur is de focus duidelijk. “We moeten gewoon naar onszelf kijken”, aldus Seys. “Als wij alles winnen, zijn we kampioen.” Sabbe waarschuwt dan weer voor onderschatting: “Iedere match wordt zwaar, ook die tegen STVV. We zullen top moeten zijn.”

