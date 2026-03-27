Club Brugge pakt winst tegen Patro Eisden in oefenmatch

Foto: © photonews

Patro Eisden was vandaag te gast op het Basecamp in Westkapelle. Een oefenwedstrijd tegen Club Brugge werd met 3-0 verloren.

Club Brugge – Patro Eisden 3-0

Patro Eisden probeerde in de openingsfase goed mee te spelen, maar Club Brugge kwam op een dubbele voorsprong na twee strafschoppen.

In amper vijf minuten lag de match al in een definitieve plooi. Die werden omgezet door Lemaréchal en Campbell, nog voor er een half uur gespeeld was.

Vlak na de rust zorgde Meijer met een derde Brugse doelpunt voor de eindstand. Er werd aan beide kanten stevig gewisseld, zodat iedereen de nodige speelkansen kreeg.

Opstellingen

Club: Jackers, Goemaere (77’ Yameogo), L. Audoor, Lemaréchal (63’ Wylin), Campbell (79’ S. Audoor), Sandra, Siquet (63’ Vandeperre), Lund Jensen (77’ Granados), Meijer (63’ Garcia), Osuji (79’ Buifrahi), Gomez van Hoogen.

Patro: Devriendt (45’ Geladé), Penin (45’ Kamardin), Borry (45’ Prychynenko), Renson, Munezero (45’ Olivier), Masangu, Peeters (45’ Ahassad), Nainggolan (45’ M'barki), Rousseau(45’ Mbaku), Orye(45’ Lefrancq), Sarfo.

Goals: 20’ Lemaréchal (strafschop) 1-0, 24’ Campbell (strafschop) 2-0, 50’ Meijer 3-0.

