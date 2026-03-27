Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B
Een opvallende en zorgwekkende trend zet zich door in het Belgische profvoetbal: steeds meer clubs moeten bang afwachten of ze hun proflicentie wel krijgen. Dit seizoen kregen elf van de 34 aanvragers voorlopig geen groen licht en moeten ze zich in april verantwoorden voor de Licentiecommissie.

Voor 23 clubs was er wel meteen goed nieuws. Onder meer Antwerp en Standard, waar nochtans financiële vragen leefden, kregen hun dossier in orde. Ook KRC Genk, Sint-Truiden en Patro Eisden Maasmechelen mogen opgelucht ademhalen.

Maar voor elf clubs is de strijd nog niet gestreden. Opvallend: ook eersteklassers Zulte Waregem en FCV Dender EH zitten in de gevarenzone. Beide ploegen zijn nog volop verwikkeld in de Relegation Play-offs en hopen hun licentie in tweede instantie alsnog veilig te stellen.

Onzekerheid in Challenger Pro League bij clubs die voor promotie gaan

Ook in de Challenger Pro League heerst er onzekerheid. Lommel SK, RFC Luik en KAS Eupen moeten hun dossier verder aanvullen. Dat is opvallend, want het zijn stuk voor stuk clubs die nog mikken op promotie.

Daarnaast zijn er ook amateurclubs met ambitie die voorlopig bot vangen. Sporting Hasselt en Royale Union Tubize-Braine staan bovenaan in eerste nationale, maar hebben nog geen licentie beet. Ook KSV Roeselare moet hopen op een positieve afloop in tweede zit.

De betrokken clubs krijgen begin april een nieuwe kans om hun dossier te verdedigen. Uiterlijk op 24 april valt de definitieve beslissing. Tot dan blijft de spanning groot, met mogelijk grote gevolgen voor zowel promotie- als degradatiestrijd in het Belgische voetbal.

Dit zijn de clubs die voorlopig nog geen proflicentie kregen en dus naar de Licentiecommissie moeten:

  • Zulte Waregem
  • FCV Dender EH
  • Lommel SK
  • RFC Luik
  • KAS Eupen
  • RWDM
  • Francs Borains
  • Olympic Charleroi
  • Sporting Hasselt
  • KSV Roeselare
  • Royale Union Tubize-Braine
Deze 9(!) tweedeklassers en amateurclubs hebben nog geen licentie beet

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

Twee verrassende namen: deze eersteklassers hebben nog geen licentie gekregen

RWDM neemt belangrijke actie met oog op sportieve redding

Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge Interview

Napoli en Antonio Conte zwaar geïrriteerd en er was contact met Lukaku, maar die geeft duidelijk antwoord

📷 Onrust blijft bij Lokeren: nu ook protest tijdens ... internationaal dartstoernooi

'Tweede Duitse club zet Tresoldi helemaal bovenaan verlanglijstje'

Kompany, toekomstige trainer van Man City? Dit is de reden waarom dat nog niet aan de orde is

Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt

KAA Gent zet in op de toekomst met zoon van ex-speler La Louvière en Oostende

📷 Nainggolan komt met bijzondere aankondiging: "Niet iedereen gaat dit leuk vinden"

'Anderlecht speelt het ontzettend hard voor mogelijke vertrekker'

'Club Brugge ziet Europese topploeg afhaken voor Ordonez en die heeft daar goede reden voor'

Ex-speler van Bayern München uit kritiek... omdat er geen spanning is in de Bundesliga

Vrienden en familie van Rode Duivels moeten diep in buidel tasten om WK bij te wonen

Messoudi blijft hameren op replay van Seraing-KV Kortrijk: "Is al ingepland"

Ex-Rode Duivel getuigt bij Gert Verhulst dat hij kanker heeft De derde helft

Inter heeft Stankovic al beet, maar het transferdossier van Joel Ordoñez belooft véél lastiger te worden

Speler met verleden bij Westerlo en Club Brugge van amateurklasse ... op weg naar WK voetbal?

Vincent Kompany doet Charles De Ketelaere versteld staan Interview

Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent

"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

Lonkt de absolute jackpot voor RSC Anderlecht? 'Engelse topclubs willen Nathan De Cat naar Premier League halen'

Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen Interview

Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie Interview

Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

