Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B

Een opvallende en zorgwekkende trend zet zich door in het Belgische profvoetbal: steeds meer clubs moeten bang afwachten of ze hun proflicentie wel krijgen. Dit seizoen kregen elf van de 34 aanvragers voorlopig geen groen licht en moeten ze zich in april verantwoorden voor de Licentiecommissie.

Voor 23 clubs was er wel meteen goed nieuws. Onder meer Antwerp en Standard, waar nochtans financiële vragen leefden, kregen hun dossier in orde. Ook KRC Genk, Sint-Truiden en Patro Eisden Maasmechelen mogen opgelucht ademhalen.

Maar voor elf clubs is de strijd nog niet gestreden. Opvallend: ook eersteklassers Zulte Waregem en FCV Dender EH zitten in de gevarenzone. Beide ploegen zijn nog volop verwikkeld in de Relegation Play-offs en hopen hun licentie in tweede instantie alsnog veilig te stellen.

Onzekerheid in Challenger Pro League bij clubs die voor promotie gaan

Ook in de Challenger Pro League heerst er onzekerheid. Lommel SK, RFC Luik en KAS Eupen moeten hun dossier verder aanvullen. Dat is opvallend, want het zijn stuk voor stuk clubs die nog mikken op promotie.

Daarnaast zijn er ook amateurclubs met ambitie die voorlopig bot vangen. Sporting Hasselt en Royale Union Tubize-Braine staan bovenaan in eerste nationale, maar hebben nog geen licentie beet. Ook KSV Roeselare moet hopen op een positieve afloop in tweede zit.

De betrokken clubs krijgen begin april een nieuwe kans om hun dossier te verdedigen. Uiterlijk op 24 april valt de definitieve beslissing. Tot dan blijft de spanning groot, met mogelijk grote gevolgen voor zowel promotie- als degradatiestrijd in het Belgische voetbal.



Lees ook... Twee verrassende namen: deze eersteklassers hebben nog geen licentie gekregen›

Dit zijn de clubs die voorlopig nog geen proflicentie kregen en dus naar de Licentiecommissie moeten: