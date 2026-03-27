Inter heeft Stankovic al beet, maar het transferdossier van Joel Ordoñez belooft véél lastiger te worden

Internazionale FC gaat Aleksandar Stankovic terug naar Milaan halen. Al hoopt de Italiaanse topclub dat er nog een sterkhouder van Club Brugge zal verhuizen.

La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale FC de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic gaat lichten. De 20-jarige middenvelder keert na amper één seizoen in het Jan Breydelstadion terug naar Stadio Giuseppe Meazza.

Het nieuws werd nog niet bevestigd door één van de drie partijen, maar dat is slechts een kwestie van tijd. De roze sportkrant zit er in dergelijkse dossiers immers zelden of nooit naast.

Internazionale FC wil een dubbelslag slaan

Maar daar blijft het niet bij. Inter wil van de goede relatie met Club Brugge gebruik maken om ook Joel Ordoñez naar Milaan te halen. Al liggen de kaarten in dat dossier minder gunstig.

Inter deed vorige zomer - eveneens bij het afronden van de transfer van Stankovic nota bene - al een poging om Ordoñez binnen te halen. Dévy Rigaux hield het been stijf.

Stevige concurrentie uit de Premier League

Lees ook... Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust›

Ook komende zomer verwacht Club Brugge minstens vijftig miljoen euro voor de Ecuadoriaan. Bovendien heeft Inter af te rekenen met concurrentie uit de Premier League. En die clubs zijn een pak slagkrachtiger…