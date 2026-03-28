Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie
Denemarken heeft een eerste stap richting het WK gezet door met 4-0 te winnen van Noord-Macedonië. Nu wacht de finale tegen Tsjechië. Bondscoach Brian Riemer was een gelukkig man, maar blijft ook met de voetjes op de grond.

Rudi Garcia kan ervan meespreken: Noord-Macedonië is taaier dan het lijkt. Maar waar de Rode Duivels twee keer bleven steken op een gelijkspel, maakte Denemarken er korte metten mee. In de halve finale van de WK-barrages won het met overtuigende 4-0.

Denemarken maakt indruk tegen Noord-Macedonië

Brian Riemer oogde opgelucht op de persconferentie: "We wisten allemaal wat er op het spel stond. Ik had de spelers gewaarschuwd door uit te leggen wat Noord-Macedonië allemaal al heeft laten zien tegen grote landen. Met alle druk errond was het niet eenvoudig om zo'n prestatie neer te zetten. Het is heerlijk om te winnen en dankzij een sterke wedstrijd de finale te mogen spelen", klinkt het, geciteerd door Tipsbladet.

De ex-coach van Anderlecht kijkt al vooruit: "We kunnen hier blijven praten over deze match, maar we hebben nog maar de helft gedaan. Daarom zal je mij ook niet zien juichen met de armen in de lucht en roepen: 'Het was absoluut fantastisch'. Zo zit ik niet in elkaar. Denk daaraan wanneer jullie jullie artikels schrijven, oké?", vroeg hij aan de Deense journalisten.

En nu Tsjechië kloppen met als inzet een WK-ticket

Want Tsjechië (dat Ierland uitschakelde na strafschoppen) wordt een stevige brok: "Nu trekken we richting Praag, waar we een topwedstrijd moeten spelen. Iedereen zal het beste van zichzelf moeten geven als we ons willen plaatsen voor het WK. We hebben vijf dagen om dat voor mekaar te krijgen, en dat zullen we ook doen."


Er wordt niets aan het toeval overgelaten: "We hebben ons de voorbije maanden tot in de puntjes voorbereid. Onze analysedienst, waar ik zelf deel van uitmaak, heeft heel wat wedstrijden bekeken en bestudeerd. Daarnaast waren er ook twee scouts, Thomas Kahlenberg en een bondscoach van de U18, aanwezig op de match van de Tsjechen."

