Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

Romeo Vermant kende vrijdag tegen Oostenrijk een moeilijke wedstrijd. Hij versierde wel een strafschop, maar trapte die daarna mis, en dat had duur kunnen uitvallen.

Er werd deze vrijdag onvermijdelijk meer verwacht van Romeo Vermant: de spits van Club Brugge werd door Rudi Garcia opzijgeschoven ten voordele van Lucas Stassin. Een keuze die sportief te verdedigen valt gezien hun vorm, maar die er wel voor zorgde dat Vermant bij de Beloften kon aansluiten om hen te helpen tegen Oostenrijk.

Belangrijke EK-kwalificatiematch gaat maar net goed

Maar net als veel ploegmaats ging Vermant volledig mee ten onder. Weinig beweging, weinig dreiging: toen Arthur Piedfort hem eindelijk aanspeelde voor een kans uit open spel, trapte hij op de Oostenrijkse doelman. En nadat er een penalty werd versierd, knalde hij die... tegen de lat.

Het had dus een compleet rampzalige avond kunnen worden, als Vermeeren de beloften niet had bevrijd. "Als we deze match niet hadden gewonnen, zou ik echt kapot zijn geweest", gaf de Bruggeling na afloop toe.

Vermant gered door Vermeeren

De mannen van Gill Swerts hadden het moeilijk om gevaar te creëren, ondanks het balbezit dat duidelijk in hun voordeel was. "Gelukkig zakte hun pressing na de rust wat in intensiteit en konden we de ruimtes vinden. Die penalty? Het was al lang geleden dat ik er nog één had genomen. Het kan gebeuren dat je er eens mist", zegt Romeo Vermant.

"Ik ben blij dat Arthur de openingstreffer heeft kunnen maken, want we móésten die drie punten pakken, op welke manier dan ook", besluit hij. Het ging met veel moeite, en het zal niet meteen het vertrouwen voor de rest van deze kwalificatiecampagne hebben opgekrikt, maar het belangrijkste is wel binnen.

