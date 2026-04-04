STVV heeft grote plannen: "Onze belangrijkste inkomende transfer voor volgend seizoen"

STVV beleeft een topseizoen en Wouter Vrancken oogst daarvoor veel lof op Stayen. Terwijl zijn contract afloopt, laat CEO Takayuki Tateishi alvast duidelijk verstaan hoe belangrijk een verlenging zou zijn.

STVV is aan een ongelooflijk seizoen bezig en daar heeft Wouter Vrancken heel veel mee te maken. De trainer van de Kanaries kan op veel respect rekenen op Stayen. Zijn contract loopt er na dit seizoen af, en dus is zijn toekomst nog onzeker.

Als het van CEO Takayuki Tateishi afhangt is de keuze al gemaakt. "Ik ben uiterst tevreden over zijn werk. Wouter kent de club van binnen en van buiten en is een zeer aangenaam persoon om mee samen te werken", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

CEO van STVV hoopt op contractverlenging van Wouter Vrancken

"Het wederzijdse respect tussen ons is heel erg groot. Als hij zijn contract verlengt, dan is dat onze belangrijkste inkomende transfer voor volgend seizoen", doet hij een leuke uitspraak. Er moet nog wel onderhandeld worden, maar dat moet geen groot struikelblok vormen voor Tateishi.

"Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt", gaat de CEO verder. "We hebben hem een voorstel gedaan en over de voorwaarden zijn er geen grote meningsverschillen."

"Alleen kijkt Wouter natuurlijk ook naar zijn eigen carrière. Hij wil er goed over nadenken en overleggen met zijn familie en zijn entourage. Dus wachten wij af", besluit hij.