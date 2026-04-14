Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

Het zit voorlopig niet mee voor Club Brugge. Na Simon Mignolet viel nu ook Kyriani Sabbe uit bij blauw-zwart. En dat is een hele grote domper, want de speler was echt wel aan goede weken bezig bij Club Brugge.

"Kyriani Sabbe en Carlos Forbs moesten gisteren in de wedstrijd tegen STVV het veld verlaten na een stevige botsing. Uit onderzoek blijkt dat Sabbe een zware enkelverstuiking heeft opgelopen", aldus Club Brugge op haar webstek. 

"Hij is daardoor 6 tot 8 weken out en mist de rest van het seizoen", gaf Club Brugge mee. Einde seizoen dus voor de rechtsachter van blauw-zwart. Die daardoor ook meteen buiten beeld zal verdwijnen met oog op het WK.

"Het grootste slachtoffer is Sabbe hoor van deze wedstrijd. Als die dit niveau had doorgetrokken, dan hadden we ons toch afgevraagd of we hem dan wel Castagne zouden moeten meepakken", aldus Filip Joos in 90 Minutes. 

"Dat was een discussie waard als hij zo nog acht wedstrijden had gespeeld, dat vind ik wel." Waarop Sam Kerkhofs inpikte: "Dan zou je daarover kunnen gediscussieerd hebben, ja." Er is natuurlijk met Meunier nog een ander type als rechtsachter


Daan Heymans vatte samen: "Het is vooral heel jammer voor hem, want de laatste paar weken speelde hij echt top." We willen Kyriani Sabbe alvast nogmaals veel sterke toewensen en een prima herstel naar volgend seizoen toe.

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Analyse

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

18:40
18:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

18:02
Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

17:20
'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

18:02
Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

17:40
"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

16:00
🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

13:00
Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

15:00
Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

12:00
2
"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

16:30
Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

14:20
2
📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

14:00
25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

15:30
3
Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit) Analyse

Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit)

14:40
1
Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

13:30
2
Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

13:28
Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

12:40
Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

11:20
Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

08:00
Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

12:20
Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

11:40
4
Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

08:40
17
Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

11:00
9
Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

10:30
9
🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

10:00
4
Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

07:20
1
Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

09:30
9
Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge Opinie

Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge

19:10
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

08:20
1
Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

09:00
1
Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

21:40
Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend

Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend

07:40
4
Stoppen of niet? Jelle Vossen spreekt over het einde van zijn carrière

Stoppen of niet? Jelle Vossen spreekt over het einde van zijn carrière

07:00
2
'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United'

'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United'

06:30
1
'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

23:00
16

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties
