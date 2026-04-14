Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

Het zit voorlopig niet mee voor Club Brugge. Na Simon Mignolet viel nu ook Kyriani Sabbe uit bij blauw-zwart. En dat is een hele grote domper, want de speler was echt wel aan goede weken bezig bij Club Brugge.

"Kyriani Sabbe en Carlos Forbs moesten gisteren in de wedstrijd tegen STVV het veld verlaten na een stevige botsing. Uit onderzoek blijkt dat Sabbe een zware enkelverstuiking heeft opgelopen", aldus Club Brugge op haar webstek.

Einde seizoen voor Kyriani Sabbe is slecht nieuws voor Club ... en Rode Duivels?

"Hij is daardoor 6 tot 8 weken out en mist de rest van het seizoen", gaf Club Brugge mee. Einde seizoen dus voor de rechtsachter van blauw-zwart. Die daardoor ook meteen buiten beeld zal verdwijnen met oog op het WK.

"Het grootste slachtoffer is Sabbe hoor van deze wedstrijd. Als die dit niveau had doorgetrokken, dan hadden we ons toch afgevraagd of we hem dan wel Castagne zouden moeten meepakken", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

Pijnlijk voor Kyriani Sabbe zelf

"Dat was een discussie waard als hij zo nog acht wedstrijden had gespeeld, dat vind ik wel." Waarop Sam Kerkhofs inpikte: "Dan zou je daarover kunnen gediscussieerd hebben, ja." Er is natuurlijk met Meunier nog een ander type als rechtsachter



Daan Heymans vatte samen: "Het is vooral heel jammer voor hem, want de laatste paar weken speelde hij echt top." We willen Kyriani Sabbe alvast nogmaals veel sterke toewensen en een prima herstel naar volgend seizoen toe.