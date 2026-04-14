Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend

Johan Walckiers, suiveur du Standard
Hoewel hij tegen Westerlo werd uitgesloten, kan Josué Homawoo toch zijn plaats in de verdediging van Standard innemen voor de verplaatsing naar Charleroi, aangezien die uitsluiting als voldoende werd beschouwd. Goed nieuws voor Vincent Euvrard.

Voor een fout in de rug op Ferri, die alleen op doel afging, en aangezien hij als laatste verdediger werd beschouwd, werd Josué Homawoo zaterdagavond uitgesloten in de wedstrijd tussen Standard en Westerlo.

Een rode kaart kort na het uur, op een moment dat de Rouches op achterstand stonden tegen de Kemphanen na de openingstreffer van diezelfde Ferri. Ze slaagden er toch in gelijk te maken via Timothé Nkada, maar Ourega sprong op een corner vijf minuten voor tijd hoger dan iedereen om Westerlo de zege te bezorgen.

De achtste uitsluiting in 32 competitiewedstrijden voor Standard, dat in dit opzicht duidelijk de slechtste leerling van onze competitie is. Deze zal echter geen gevolgen op langere termijn hebben voor Vincent Euvrard.

Josué Homawoo uiteindelijk beschikbaar voor Standard in Charleroi

Het Bondsparket oordeelde namelijk dat de uitsluiting van de Togolese centrale verdediger volstond. Josué Homawoo kreeg een schorsing van één speeldag met uitstel, geldig voor één jaar, en mag daardoor meedoen aan de Waalse derby in Charleroi.


Als de 28-jarige binnen de komende twaalf maanden opnieuw wordt uitgesloten, volgt er dus een extra speeldag schorsing. Voor de trip naar het Mambourg hoeft Vincent Euvrard zijn centraal duo dus niet aan te passen. Een kleine valse hoop, dus, voor Daan Dierckx, die dit weekend opnieuw met SL16 FC in actie kwam en staat te trappelen om terug te keren in de basiself van de A-kern.

Volg Charleroi - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (18/04).

