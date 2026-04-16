Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De voormalige Oostenrijkse doelman Alex Manninger is om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Het verschrikkelijke nieuws raakte deze donderdag bekend.

Alexander Manninger raakte donderdagochtend rond 8.30 uur betrokken bij een zwaar ongeval. Dat gebeurde in de gemeente Nußdorf am Haunsberg, in de buurt van Salzburg. Volgens verschillende Oostenrijkse media botste zijn wagen daar op een trein aan een onbewaakte overweg.

De klap was bijzonder zwaar. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. Er werden nog reanimatiepogingen ondernomen en ook een defibrillator werd gebruikt, maar zonder positief resultaat.

Hij werd 48 jaar oud. Tijdens zijn profcarrière speelde hij onder meer voor Juventus, Arsenal en Red Bull Salzburg, naast kortere periodes bij heel wat andere clubs. Manninger verzamelde ook 33 caps bij Oostenrijk.

Juventus, de club waarvoor hij tussen 2008 en 2012 42 wedstrijden speelde, was een van de eerste clubs waar hij actief was die via sociale media een boodschap deelde. "Vandaag is een dag van immense droefheid", opent de club.

Het communiqué van Juventus


"We verliezen niet alleen een groot sportman, maar ook een man met zeldzame waarden: nederigheid, toewijding en een uitzonderlijk professioneel sérieux. Juventus betuigt zijn medeleven bij het overlijden van Alex Manninger en schaart zich rond zijn familie in dit moment van verdriet."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Alexander Manninger

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 18/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Shooters Shooters over "Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany Real09 Real09 over Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven" .. .. over Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg Raymond Goethals! Raymond Goethals! over "Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon Stefaan_82 Stefaan_82 over Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder' Mr bacardi Mr bacardi over Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union malinezer malinezer over KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening Stigo12 Stigo12 over Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved