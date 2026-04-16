Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

De voormalige Oostenrijkse doelman Alex Manninger is om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Het verschrikkelijke nieuws raakte deze donderdag bekend.

Alexander Manninger raakte donderdagochtend rond 8.30 uur betrokken bij een zwaar ongeval. Dat gebeurde in de gemeente Nußdorf am Haunsberg, in de buurt van Salzburg. Volgens verschillende Oostenrijkse media botste zijn wagen daar op een trein aan een onbewaakte overweg.

De klap was bijzonder zwaar. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. Er werden nog reanimatiepogingen ondernomen en ook een defibrillator werd gebruikt, maar zonder positief resultaat.

Hij werd 48 jaar oud. Tijdens zijn profcarrière speelde hij onder meer voor Juventus, Arsenal en Red Bull Salzburg, naast kortere periodes bij heel wat andere clubs. Manninger verzamelde ook 33 caps bij Oostenrijk.

Juventus, de club waarvoor hij tussen 2008 en 2012 42 wedstrijden speelde, was een van de eerste clubs waar hij actief was die via sociale media een boodschap deelde. "Vandaag is een dag van immense droefheid", opent de club.

Het communiqué van Juventus



"We verliezen niet alleen een groot sportman, maar ook een man met zeldzame waarden: nederigheid, toewijding en een uitzonderlijk professioneel sérieux. Juventus betuigt zijn medeleven bij het overlijden van Alex Manninger en schaart zich rond zijn familie in dit moment van verdriet."