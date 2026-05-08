'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

Club Brugge-trainer Ivan Leko heeft een beslissing genomen over doelmannen Mignolet en Van den Heuvel. Zelf verklapte de Kroaat het nog niet, maar hij zou tegen STVV de voorkeur geven aan Van den Heuvel.

Op zijn persconferentie liet Leko nog in het midden welke van de twee doelmannen onder de lat zou postvatten in de thuiswedstrijd tegen STVV. Nordin Jackers is nog niet volledig hersteld van een hoofdletsel. Simon Mignolet is nog maar pas terug fit na zijn hamstringblessure. Van den Heuvel had Jackers tegen Anderlecht prima vervangen.

Volgens Het Laatste Nieuws laat Leko Van den Heuvel zaterdagavond starten. Dat heeft de trainer van Club evenwel zelf nog niet uitgesproken. Zowel Simon Mignolet als Dani van den Heuvel zitten in de selectie van Club Brugge voor de wedstrijd tegen de Kanaries. De namen uit de selectie werden vrijgegeven op de officiële site van Club.

Mignolet kan spelen als het moet

Blauw-zwart zou echter geen risico willen nemen met Mignolet, zeker gezien de blessureproblemen die er al geweest zijn dit seizoen bij de doelmannen. Als het écht zou moeten, zou Mignolet kunnen spelen dit weekend. Met de topper tegen Union in het verschiet, mogelijk beslissend voor de titel, wordt er voorzichtig met hem omgegaan.

Mignolet zou ook zelf begrepen hebben dat dit het beste is. Met een extra trainingsweek in de benen zou Mignolet volgend weekend het Brugse doel kunnen verdedigen tegen Union. Het meest ideale scenario is dat Van den Heuvel dan weer een prima partij achter de rug heeft en zo alle keepers tevreden worden gehouden, in de mate van het mogelijke.

Club wil Mignolet niet te vroeg brengen

Lees ook... Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten›

Club Brugge is dit seizoen al meermaals veranderd van keeper. In het begin van het seizoen was dit het gevolg van een bewust rotatiesysteem, daarna een gevolg van opgelopen blessures. Het zou zonde zijn als Mignolet nu weer iets te vroeg gebracht zou worden. Dat lijkt bij iedereen bij Club in het hoofd te zitten.