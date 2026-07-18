Domenico Tedesco loopt stevig blauwtje bij debuut voor Bologna: zware nederlaag tegen tweedeklasser

Na zijn passage bij Fenerbahçe gaat Domenico Tedesco aan de slag bij Bologna. Zijn debuut op de bank draaide uit op een ramp in een oefenwedstrijd.

Domenico Tedesco mag dan wel degelijk werk hebben geleverd (gemiddeld twee punten per match) en een vrij intense band hebben opgebouwd met de supporters, toch werd hij in april door Fenerbahçe buitengezet na een nederlaag die in de derby tegen Galatasaray niet wordt vergeven.

Iets meer dan een maand geleden kon de voormalige bondscoach van de Rode Duivels al opnieuw aan de slag, dit keer bij Bologna. Voor zijn eerste ervaring in het land waar hij geboren werd, had Tedesco duidelijk veel zin.

Bologna krijgt een tik

Zaterdag mocht hij eindelijk zijn eerste wedstrijd coachen als trainer van de Rossoblù. De ploeg werkte een eerste oefenmatch af tegen Arminia Bielefeld (tweede klasse in Duitsland). Die start bleek meteen pijnlijk: Bologna, achtste in het voorbije Serie A-seizoen, stond al bij de rust 0-3 in het krijt.

De troepen van Tedesco draaiden na de pauze enkele bouten wat strakker aan, maar gingen uiteindelijk toch met 0-4 onderuit. Met een kern die op 258 miljoen wordt geschat (meer dan Union en Anderlecht samen) zal het de komende weken beter moeten. Gelukkig heeft de staf nog ruim een maand om de ploeg klaar te stomen richting de start van de Serie A.