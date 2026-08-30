🎥 Romeo Lavia laat Stamford Bridge eindelijk zien waarvoor Chelsea hem haalde

Roméo Lavia heeft bij Chelsea eindelijk een moment gekregen dat hij al lang verdiende. De Belg scoorde tegen Brighton zijn eerste doelpunt voor de club en lijkt onder Xabi Alonso opnieuw aan vertrouwen te winnen na seizoenen waarin fysieke problemen zijn ontwikkeling telkens afremden.

Deze keer haalde Roméo Lavia bij Chelsea eens het nieuws om een positieve reden. Niet door opnieuw blessureleed, maar door zijn allereerste doelpunt voor de club.

Zondag stond de jonge Belg aan de aftrap voor de eerste Premier League-thuiswedstrijd van Chelsea dit seizoen op Stamford Bridge. Nieuwe trainer Xabi Alonso gaf hem meteen een basisplaats tegen Brighton en amper enkele minuten later liet Lavia zich al gelden.

De voormalige jeugdspeler van Anderlecht, die nadien ook nog bij Manchester City speelde, profiteerde van een slecht weggewerkte bal in het strafschopgebied van Brighton. Na een hoekschop bleef de bal hangen in de defensie van de bezoekers en kwam hij uiteindelijk voor de voeten van Lavia terecht.

Die twijfelde niet en werkte van dichtbij af voorbij Bart Verbruggen, de voormalige doelman van Anderlecht. Zo zette Lavia Chelsea al in de vijfde minuut op voorsprong. Voor de Belg was het een bijzonder moment: zijn eerste doelpunt in het shirt van Chelsea, en dat meteen voor eigen publiek op Stamford Bridge.

Vorig seizoen amper 803 minuten

De Belgische middenvelder kwam in 2023 over van Southampton, maar zijn eerste jaren bij Chelsea werden vooral gekenmerkt door fysieke problemen. Die remden zijn aanpassing in Londen stevig af. Vorig seizoen kwam hij daardoor niet verder dan 803 speelminuten.

Onder Xabi Alonso lijkt Lavia nu met een schone lei te willen beginnen. De Belg kreeg bij de start van het seizoen al een basisplaats en kan een van de verrassingen worden in een middenveld dat sinds de komst van de Spaanse coach stevig werd herschikt.

Tegen Brighton speelde Lavia naast Malo Gusto, van nature een rechtsachter. Alonso gaf hen de voorkeur boven enkele gevestigde namen zoals Enzo Fernandez, Moises Caicedo en Reece James. Die laatste kwam Lavia uiteindelijk in de 68e minuut vervangen.

Nieuwe start onder Xabi Alonso

Onder Enzo Maresca, die intussen naar Manchester City trok om Pep Guardiola op te volgen, kreeg Lavia wanneer hij fit was ook geregeld vertrouwen. Toen speelde hij vaak in een middenveld met Fernandez of Caicedo en Cole Palmer als nummer tien.

Xabi Alonso kiest voorlopig voor een andere invulling. Tegen Brighton moesten Lavia en Gusto vooral voor het defensieve evenwicht zorgen, terwijl Palmer en zomeraanwinst Morgan Rogers de aanvoer naar spits João Pedro verzorgden.

Ook het aangekondigde vertrek van Enzo Fernandez kan Lavia extra perspectief geven. Hij verliest zo alvast een belangrijke concurrent op het middenveld.

Chelsea won uiteindelijk met 4-2. Na het vroege openingsdoelpunt van Lavia liep de thuisploeg snel verder uit. Pedro Neto maakte er in de veertiende minuut 2-0 van, waarna João Pedro nog voor het halfuur voor een ruime voorsprong zorgde.

Brighton kwam via Yalcouyé en een eigen doelpunt van João Pedro nog terug in de wedstrijd, maar Cole Palmer maakte met de vierde Chelsea-treffer een einde aan de spanning.

Voor Lavia kan zijn eerste doelpunt vooral het begin zijn van een nieuw hoofdstuk. Na enkele moeilijke jaren door blessures krijgt hij nu opnieuw de kans om zich structureel in de ploeg van Chelsea te spelen.