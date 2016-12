Ook speler van Anderlecht krijgt monsterlijke update op FIFA 17

door Redactie



Leander Dendoncker (RSC Anderlecht) krijgt monsterlijke update op FIFA 17

Foto: © Photonews

Het videospelletje FIFA is ook in België immens populair. Heel wat voetballiefhebbers brengen de nodige uren door met de controller van hun spelconsole in de hand. Wel, mogelijk wint FIFA 17 nog wat aan populariteit bij de supporters van RSC Anderlecht.