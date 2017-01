Video: Genk-supporters steken Thomas Buffel een hart onder de riem

Thomas Buffel kan op heel wat steun rekenen. Tijdens de wedstrijd tegen Kortrijk staken de supporters hun aanvoerder opnieuw een hart onder de riem.

De vrouw van Thomas Buffel is ernstig ziek en daardoor is hij momenteel afwezig. In Eupen zongen en applaudisseerden de Genk-supporters al voor hun aanvoerder in de 19e minuut, zijn rugnummer. Ook de Club Brugge-supporters betuigden hun steun.

Tijdens de match tegen Kortrijk ontvouwden de Genk-fans een spandoek met de tekst 'Sterkte Stephanie en Thomas'. Ze scandeerden zijn naam en zongen You'll never walk alone.

