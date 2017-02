De Bock onthult opvallend verhaal uit de Club Brugge-kleedkamer: "Dat weet iedereen als Simons zich komt douchen"

door Redactie



Laurens De Bock is met zijn leeftijd van 24 een van de ouderen bij Club Brugge. De linksachter is aan zijn vijfde seizoen bezig bij blauw-zwart, maar voelt zich lang nog niet de nieuwe Timmy Simons.

De Bock gedraagt zich niet anders dan in het begin van zijn Brugse periode. "Om een voorbeeld te geven: ik ga niet de douches binnenwandelen en een jonge gast wegjagen omdat hij onder mijn kraan staat. Timmy Simons heeft dat privilege toch sowieso al." (lacht)

Een uitspraak van De Bock in Het Nieuwsblad die om enige uitleg vraagt. "In onze douches is er één kraan die groter is dan de andere. Een beetje zoals een regendouche. Als Timmy zich komt douchen, weet iedereen dat die kraan voor hem is. Niet omdat hij die heeft opgeëist. Wel omdat iedereen spontaan uit respect uit de weg gaat voor hem."