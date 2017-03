Grootmeester Patje Boem Boem lyrisch over de traptechniek van Tielemans: "Per seizoen gaat hij er op die manier zes Ã  zeven maken"

Het afstandsschot is een belangrijk wapen dat te weinig gebruikt wordt - Patrick Goots Deel deze quote:

"Er veel op trainen en vertrouwen krijgen van de coach (lees er HIER meer over) zijn van cruciaal belang. Want als jonge speler dwing je dat niet zomaar af. Je moet durven op doel trappen, ook als er van de vijf pogingen vier naast doel vliegen."

"Het afstandsschot is een belangrijk wapen dat te weinig gebruikt wordt", besluit Goots. "Als een match op slot zit, is dat nochtans de ideale manier om weer schwung in de partij te krijgen en de fans wakker te schudden. Daar waren zijn goals tegen Oostende een mooi voorbeeld van. Ik denk dat Tielemans vanaf nu per seizoen zes à zeven goals zal maken van buiten de zestien."