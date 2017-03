Verplicht acht Belgen op het wedstrijdblad in 1B?

Niet meteen in Eerste Klasse A, maar in 1B zouden er volgens een voorstel binnen de Pro League binnenkort acht 'voetbalBelgen' op het wedstrijdblad moeten staan, meldt Het Laatste Nieuws. Net als de premie voor teams uit 1A die de meeste minuten aan in België opgeleide spelers geven, kadert het in een plan om Belgisch talent meer kansen te geven.

Net nu in 1B nog amper teams in Belgische handen zijn, komt dit voorstel. Het zal voor heel wat teams geen sinecure zijn om dat klaar te spelen. Moeskroen, dat in de voorbije jaren vaak lege plaatsen moest laten op de bank, zal nog meer tevreden zijn dat het niet degradeerde.