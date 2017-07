Dury reageert als door bij gestoken: "Jij hebt een andere wedstrijd gezien misschien"

Dury werd geconfronteerd met het feit dat Zulte Waregem niet zijn eigen spel speelde en gewoon afwachtte, wat hen achteraf zuur opbrak. "Ik denk toch dat we ons systeem gespeeld hebben hoor. Te weinig aanvallend? Misschien heb je een andere wedstrijd dan ik gezien", zei hij redelijk boos. "Wij hadden hen meer pijn moeten doen in de omschakeling, dat wel."

Met 2 op 12 kan je niet direct spreken van een geslaagde start, maar rampzalig wou Dury ook niet horen. "Ik ken andere rampen hoor. We hebben een andere focus omdat we de Beker al wonnen, dat is waar. Maar over rampen beginnen spreken?"