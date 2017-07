Een beeld zegt meer dan 1000 woorden: Club Brugge Ã©n Standard mogen zich schamen, Anderlecht als een kampioen

TOP

Anderlecht

We hebben er vier speeldagen moeten op wachten, maar de kampioen is opgestaan. Ja toch? Paars-wit tikte Club Brugge bijwijlen erg pijnlijk van de mat.

Weiler heeft iets neergezet in het Astridpark en plukt daar nu al enkele vruchten van. We hebben bovendien nog niet het gevoel dat de citroen is uitgeperst, al kan de transferzomer nog voor problemen zorgen.

Charleroi droomt

Mazzu-time heeft het opnieuw geflikt. Voor de zoveelste keer heeft Charleroi punten gepakt in het slot van de wedstrijd. Het wordt stilaan waanzinning om te bekijken hoe de Zebra's het doen in de slotfase van de matchen.

Mehdi Bayat dromen al luidop van Europees voetbal. En waarom niet? De Carolo's hebben een trouwe fanschare, die flink wat kabaal kan maken.

Algemeen niveau

Het algemeen niveau was - zowel in play-off 1 als 2 - bijwijlen toch iets genietbaarder dan de voorbije weken. Zeker in Gent - Oostende konden we genieten van zowel een flukse Kubo als een erg sterke Silvio Proto.

Is de Belgische competitie een transitcompetitie geworden? Uiteraard. Maar dat wil niet zeggen dat het bergaf gaat en blijft gaan. De Europese resultaten zijn er ook niet zomaar gekomen.

FLOP

Club Brugge

De grote uitdager stelde opnieuw fel teleur op bezoek bij Anderlecht. Paars-wit domineerde, blauw-zwart onderging. José Izquierdo was nog niet helemaal klaar voor de strijd, ook vele andere spelers schoten te kort.

"Misschien missen ze het DNA van de club", opperde Michel Preud'homme vorige week al. Na deze nieuwe miskleun gaat hij enkel nog spelen met spelers die het echt willen doen voor Brugge. Vier-vijf nieue namen woensdag tegen Oostende? Kan zomaar.

Pernul?

Jeremy Perbet was dit seizoen al een paar keer erg belangrijk voor AA Gent. Perbut werd hij alweer genoemd. Maar tegen Oostende miste hij keer op keer.

Het kostte de Buffalo's twee punten die hen in de eindafrekening voor de titel of voor plek twee erg duur kunnen komen te staan. Dikke pech, want Perbet kan écht wel beter.

Licht-rouche

En dan is er nog het drama van Luik, dat van een blijspel in een drama in erg veel bedrijven aan het evolueren is. Ook coach nummer 3 van het seizoen krijgt de boel niet op de rails.

Niet zo verwonderlijk, want in de duiventil Sclessin zijn vermoedelijk ook alweer flink wat spelers vooral aan het kijken of ze niet een transfer kunnen realiseren.