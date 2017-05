Vertrekken deze drie basisspelers binnenkort bij Club Brugge?

Stellen dat dit Club Brugge op het einde van een cyclus zit, zou verkeerd zijn. De titel van vorig seizoen bracht heel wat teweeg in en rond het Jan Breydelstadion. Voorzitter Bart Verhaeghe wil dat Club nog járen aan stuk de meest gevreesde ploeg van het land is en nieuwe titels moeten en zullen hoe dan ook volgen.

Een leven lang in het shirt van Club Brugge? Die tijd ligt achter ons

Maar toch: je merkt dat sommige spelers van het huidige Club Brugge klaar zijn voor de volgende stap in hun carrière. Dezer dagen is het als Belgische topclub zijnde heel moeilijk om je sterkhouders lang te houden. Bijna een leven lang in het shirt van blauw-zwart zoals Franky Van der Elst en Gert Verheyen: die tijd ligt achter ons.

En dus moet het Brugse bestuur rekening houden met het vertrek van een aantal belangrijke pionnen. Vooral de achterhoede lijkt komende zomer ferm te gaan lijden onder de interesse van grotere clubs.

Engels & Denswil weg?

Zo centrale verdedigers van Club – Bjorn Engels en Stefano Denswil – zeer in trek. Diverse ploegen volgen de verrichtingen van de Belg en de Nederlander op de voet. Bij middenmoters en subtoppers uit de Premier League doen de namen Engels en Denswil absoluut een belletje rinkelen. Beide heren achten zich klaar voor een stap hogerop en willen graag vertrekken.

Op het middenveld moet Club Brugge in staat zijn om zijn sterkhouders te houden. Ruud Vormer staat niet weigerachtig tegenover een verlengd verblijf in Brugge. Enkel een lucratief bod kan hem verleiden. En dan nog. Daarnaast lijkt ook Hans Vanaken nog minstens een jaar langer bij blauw-zwart te blijven.

Dit was het laatste seizoen van Joske bij Club Brugge

Tot slot is er vooraan nog één man die zeker en vast zal vertrekken: José Izquierdo. Joske kwam, zag en overwon. Heel België raakte gecharmeerd door de goedlachse Colombiaan, die in januari nog de Gouden Schoen won.

Het hoeft dan ook geen twijfel te lijden, dat Vincent Mannaert en co achter de schermen al druk bezig zijn met volgend seizoen. Minstens één nieuwe centrale verdediger is een must, terwijl Club ook een onmiddellijk inzetbare vleugelaanvaller nodig heeft. En voorts mogen er nog wel enkele onmiddellijke inzetbare spelers bij. Om dan volgend seizoen opnieuw mee te strijden om de titel? Ja, dat zal ongetwijfeld de bedoeling zijn. Ook als Michel Preud'homme en enkele sterkhouders er niet meer zijn.