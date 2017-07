Anderlecht moet hopen op Teo, want Thelin...

En dan hebben we het vooral over Isaac Kiese Thelin, want Sylvère Ganvoula verdient nog een aanpassingsperiode. Ganvoula is ook nog niet op het niveau dat Anderlecht nodig heeft, maar heeft wel het potentieel. Thelin is een ander paar mouwen. De Zweedse aanvaller, gehuurd van Bordeaux, maakte vorig seizoen twee goals voor paars-wit.

En het lijkt er niet op dat hij tijdens de vakantie ineens een veelscorende spits is geworden. Tegen Oudenaarde kwamen die gebreken al aan het licht en tegen Lierse werd dat nog wat meer in de verg gezet. Thelin is ook niet de man die een bal kan bijhouden om de rest te laten aansluiten. Dat is dus wel half problematisch, want hij is eigenlijk de stand in als er iets gebeurt met Teo.

Nieuwe aanvaller?

Dat Ganvoula hem voorbijgestoken is in de hiërarchië is ook nog niet helemaal zeker, want pas binnen een week valt het verdict daarover. Ook bij het bestuur is het probleem in de spits al wat opgevallen, maar voorlopig staat er nog geen nieuwe aanvaller gereed. Weiler heeft daar ook nog niet naar gevraagd.

Al had Weiler ook wel het één en ander op hem aan te merken tijdens de stage in Oostenrijk. Vooral zijn présence voor doel en in de duels moet volgens de Zwitser beter.