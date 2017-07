Donderdag begint het seizoen al voor AA Gent, zÃ³ kan de basiself er dit seizoen uitzien

Doel

Tussen de palen is er geen twijfel mogelijk. Lovre Kalinic staat een trapje hoger dan de andere Gentse goalies en zal de onbetwiste nummer één zijn bij de Buffalo's.

Verdediging

In de defensie zit men wat krap, al kan men met nieuwbakken aanwinst Bronn, Gershon, Horemans en De Smet het één en ander opvangen. Asare, Mitrovic en Gigot krijgen normaal gezien de voorkeur.

Middenveld

Op de flanken mogen er bij Deiver Machado nog wat subtiliteiten over positiespel ingepompt worden, gezien de blessure van Saief en de situatie van Foket zien we vier opties: Dejaegere, Simon, Kalu en Verstraete. Die eerste twee kunnen zowel links als rechts ingezet worden.

Renato Neto: het grote vraagteken

Centraal staat er een groot vraagteken naast de fysieke paraatheid van Renato Neto, die een transfer naar de Premier League in het water zag vallen door gefaalde medische testen. Milicevic en Matton zullen Marcq en Esiti normaal gezien voor zich moeten dulden.

Aanval

De drie voorin zal, wanneer iedereen fit is, heel vaak uitdraaien op Andrijasevic op de tien, Kubo als tweede spits en Sylla als diepste man. Die opstelling was ook in de laatste oefenwedstrijden te zien. Coulibaly zal wellicht tevreden moeten zijn met een rol als invaller.

De opstelling van Gent