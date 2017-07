Het gaat hard: 'Antwerp dichtbij akkoord Belgische topspits'

door Redactie



Antwerp is al een tijdje op zoek naar een echte targetspits om het seizoen mee aan te vatten. Het zal erg snel moeten zijn om tegen vrijdag klaar te zijn voor de strijd in de Jupiler Pro League. Maar er zit iets in de pijplijn.