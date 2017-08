Naast Antwerp zit ook Beerschot-Wilrijk op schema: "Niveau 1B zeker vergelijkbaar met rechterkolom 1A"

"We zitten op schema", is ook Fred Lenders van Beerschot-Wilrijk tevreden met hoe de start van de competitie zich heeft ontsponnen. "De eerste thuismatch was een schot in de roos en we doen het goed, al moeten er nog topmatchen komen."

Mentale weerbaarheid zal het verschil maken

"Met deze kern kunnen we competitief zijn in 1B. Een competitie van een heel hoog niveau overigens, er zullen weinig saaie wedstrijden zijn. Het is van het niveau van de rechterkolom van 1A. De thuiswedstrijden winnen en af en toe iets rapen op verplaatsing? Daarmee kan je al een heel eind komen."

Temeer het competitieformat van 1B iets bijzonder blijft: "Het is een beetje een permanente play-off waarin we zitten. Wat het verschil zal maken in deze competitie? De mentale weerbaarheid zal zeker belangrijk zijn, want qua niveau zijn de verschillen klein."