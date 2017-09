Opvallend: verdediger van CL-tegenstander Anderlecht maakt straffe carrièreswitch

"Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière, een nieuw begin", vertelde de 36-jarige Ivoriaan vrijdag via de officiële kanalen van Celtic. Vorig seizoen speelde hij nog onder coach Brendan Rogers, nu wordt hij zijn assistent.

Touré beëndigt een prachtige loopbaan. De Ivoriaan heeft maar liefst 522 competitiematchen voor onder andere Arsenal, Manchester City en Liverpool op zijn teller. Bovendien kwam de centrale verdediger ook 119 keer uit voor de nationale ploeg.

Bezoek aan het Astridpark

Binnen twee weken, op woensdag 27 september, komt Celtic op bezoek bij Anderlecht. Dan gaan beide ploegen op zoek naar hun eerste punt in de Champions League.