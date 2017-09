Daarom stapte Weiler zélf op bij Anderlecht: "Fans riepen bij een voorsprong om zijn ontslag, en hij werd beschimpt en belaagd tijdens een wandeling in Brussel"

door Redactie



Foto: © photonews

René Weiler is niet langer de T1 van RSC Anderlecht. Het gelijkspel in Kortrijk en vooral de manier waarop de supporters hun ongenoegen uitten over de coach, was voor de T1 de druppel.