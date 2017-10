🎥 Deze 9 broederparen (en 1 zusterpaar) gingen de Hazards vooraf - met enkele oude bekenden

Heel veel broertjes scoorden ooit samen in een wedstrijd. Het lijstje is dan ook ellenlang. Maar in een interland is het natuurlijk nog iets extra speciaal en dat valt al veel minder vaak voor.

Toch vonden we ook van deze soort enkele interessante voorbeelden. Zo waren er natuurlijk ooit de broertjes Charlton, die in november 1966 beiden scoorden in een 5-1 overwinning tegen Wales:

Ook recenter zijn er nog voorbeelden te vinden. Wat dacht je van Ronald en Frank De Boer, die in 1996 - ook al tegen Wales - beiden scoorden in een 7-1 overwinning:

Ze volgden daarmee de broertjes Erwin en Ronald Koeman op, die tegen Finland (3-0, 1989) al eens hetzelfde kunststukje opvoerden:

In 1997 deden Jostein en Tore Andre Flo hetzelfde voor Noorwegen op bezoek bij Finland (0-4):

In België hadden we twaalf jaar geleden de broertjes Mpenza, het enige andere broederpaar dat ooit scoorde voor de Rode Duivels. Griekenland was het kind van de rekening:

Twee die u ook zeker nog zal kennen? Marcin en Michal Zewlakow, die jarenlang in België speelden en in 2001 voor Polen beiden scoorden tegen Armenië (4-0):

En er zijn natuurlijk nog meer illustere voorbeelden. Arman en Artavazd Karamyan gaven elkaar zelfs assists voor Armenië tegen Georgië in 2004:

De Ghanese broertjes Ayew hebben dan weer nog straffer gedaan, want zij hebben het kunstje liefst twee keer laten zien. In 2015 tegen Equatoriaal Guinea (3-0 winst), dit jaar nog tegen Congo DR (1-2 winst).

Ook de broertjes Laudrup konden het meerdere keren voor elkaar krijgen. Tegen Griekenland in 1989 (7-1 winst) en tegen Cyprus in 1995 (4-0 winst).

Uitsmijter: in het vrouwenvoetbal deden de tweelingzusjes Monique en Isabel Kerschowski ooit iets unieks, door zowel in de halve finales als de finale van het EK voor speelsters tot 19 jaar beiden te scoren: twee matchen na elkaar dus, in 2006 tegen Rusland en Frankrijk.