Ghelamco zet charmeoffensief voor Anderlecht in: "Enkele belangrijke aanpassingen aan Eurostadion"

Anderlecht kaartte vooral de supportersbeleving aan als één van de voornaamste struikelblokken. Dit probleem is nu van de baan, aldus Philip Neyt, bestuurder van projectontwikkelaar Ghelamco: "We zorgen nu voor een maximale supportersbeleving met twee rijen loges die zich heel dicht bij het veld bevinden."

Mogelijkheid tot beperken van capaciteit

Ook werd in paarswitte kringen getwijfeld of een stadion met 60 000 plaatsen wel gevuld kon worden. Een halfleeg stadion zou de supportersbeleving een flinke knauw geven. Neyt biedt ook daarvoor een oplossing: "Het stadion moet voor het EK 2020 nog 60.000 plaatsen tellen, maar we kunnen dat reduceren tot 50.000 omdat we het bovenste gedeelte niet in beton maar in metaal gaan bouwen. Dat deel kan worden weggenomen. We kunnen zelfs tot 40.000 zakken." Benieuwd of Anderlecht met dit charmeoffensief overstag gaat.