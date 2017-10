Het klassement blijft nu wel lang op zijn kop staan: "Niet alle PO1-ploegen van de voorbije jaren zullen erbij zijn"

Om te beginnen zit er sinds de komst van Vanhaezebrouck weer leven in het Astridpark. "Anderlecht zal er terug staan, zij gaan terugkomen. Maar niet alle Play-Off I-ploegen van de voorbije jaren zullen erbij zijn, dat zal niet lukken", zegt Gert Verheyen aan Sporza.

Haal ze maar eens in!

'Ach, het seizoen is nog maar net begonnen', horen we mensen al denken. "Het is vroeg en niet vroeg: er is toch al één derde van de competitie voorbij", benadrukt Verheyen. "Er er is geen enkel teken waarom ploegen als STVV, Antwerp en Moeskroen nu plots punten gaan laten liggen: haal ze maar eens in hé!"