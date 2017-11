Bandé, Berge, Morioka, Stanciu, ... Tal van spelers zullen de komende weken uitvoerig opduiken in de transfergeruchten

Absolute revelaties Ryota Morioka (26) en Hassane Bandé (19)

Dé sensatie in de Jupiler Pro League is natuurlijk Ryota Morioka. De Japanner zit na 14 wedstrijden al aan 7 goals en evenveel assists. Club Brugge deed in de zomer nog een tevergeefse poging om de Japanner in huis te halen. Nu zit ook Anderlecht achter hem aan.

Paars-wit heeft nog een andere parel in het vizier, namelijk Hassane Bandé. De Burkinees van 19 ging vorig seizoen testen bij de recordkampioen, maar kreeg geen contract. Bij KV Mechelen lukte hem dat wel, en daar zal de club geen spijt van hebben. De aanvaller scoorde al 9 keer voor Malinwa.

Andere uitblinkers

De eerste fase van de reguliere competitie leverde nog tal van andere ontdekkingen op. Denk maar aan Charleroi-aanvaller Benavente die al 6 keer scoorde. In zijn derde jaar bij de Carolo's ontbolstert de Peruviaan helemaal. Ook zijn ploegmaats Nurio en Baby zijn smaakmakers in het Zwarte Land.

Terwijl Charleroi bevestigt, presteert Moeskroen bovenmaats. Voor de Henegouwers waren de Mexicaan Govea en de Congolees Bolingi al van cruciaal belang. Die laatste is een huurling van Standard. Nu al wordt druk gespeculeerd over zijn toekomstambities.

Flashback naar de zomer

Jongens die in de zomer vaak opdoken in de transfergeruchten, zullen dat nu weer doen. Denk maar aan Genk-middenvelder Berge die het hof werd gemaakt door Sevilla. Of Henry, door Anderlecht geleend van Everton, die zijn plannen voor na nieuwjaar nog in het midden laat.

En dan is er nog de man van 10 miljoen. Hoe langer Stanciu de bank warm houdt, hoe feller andere clubs aan zijn mouw zullen trekken. Zijn zaakwaarneemster heeft zich al volop op z'n dossier gestort.