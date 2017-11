Dit is ons Team van de Week!

Doel

Thomas Kaminski kreeg aan het einde van Kortrijk-STVV nog twee doelpunten om de oren, maar het had veel erger kunnen zijn had hij op een belangrijk moment de penalty van Legear niet gepakt. Redding van levensbelang.

Verdediging

We kiezen deze week voor een vijftal achterin, zoals dat bij wel meer ploegen het geval is. Lombaerts toonde tegen Standard zijn kwaliteiten, hij hield het negenkoppige Oostende haast in z'n eentje overeind.

Dessoleil deed hetzelfde bij Charleroi en Club Brugge kon rekenen op een uitstekende Mechele. Hij pakte uit met enkele uitstekende tussenkomsten en haalde ook een bal van de lijn.

Op de flanken zagen we Buta uitstekend debuteren bij Antwerp en was Uronen de beste man op het veld in de clash tussen Zulte Waregem en Racing Genk.

Middenveld

Op het middenveld kregen we twee halve omhaals te zien. Eentje van Ruud Vormer en eentje van Brecht Dejaegere, ze deden het voor het overige ook uitstekend en staan broederlijk naast elkaar in het Team van de Week.

Maar dé man van het weekend was ongetwijfeld Hans Vanaken. Hij zorgde met een doelpunt én een assist voor de Brugse zege en had er zelfs nog een assistje bij kunnen hebben toen Diaby onbegrijpelijk miste. Hanni was de énige reden waarom Anderlecht won in Moeskroen.

Aanval

Helemaal voorin mag Rezaei voor ons de doelpunten maken. Hij was alweer overal bij Charleroi en scoorde twee goals.