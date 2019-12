Club Brugge als leider het jaar uit, maar nog met een ferm doel: "Anderlecht blijft ploeg met rijke geschiedenis"

Club Brugge is aan een prima seizoen bezig. Het zit nog in de Beker van België, het speelt na Nieuwjaar nog Europees voetbal en het sluit 2019 sowieso af als leider in de Jupiler Pro League. Maar wat met de knaller op bezoek bij RSC Anderlecht?

"2019 afsluiten als leider? Dat doet natuurlijk heel veel deugd", aldus Emmanuel Dennis - tegen KV Mechelen nog doelpuntenmaker van dienst. "Maar het seizoen is nog lang en in 2020 begint alles - zeker met de play-offs - eigenlijk opnieuw."

"En we hebben nu nog enkele lastige wedstrijden dit jaar. Anderlecht blijft een ploeg met een rijke geschiedenis en het is altijd lastig om hen te bekampen. Ze zullen zeer gemotiveerd zijn tegen ons", wilde hij niet te hoog van de toren blazen met oog op de kwartfinales in de Beker van België.

Interessante duels

“Een match tegen Anderlecht is altijd lastig. We willen echter ook in de Beker van België graag tot op het einde doorgaan. Het is natuurlijk nog meer van moeten, want het is met rechtstreekse uitschakeling", beseft ook Mats Rits.

“We willen door, maar het zal moeilijk worden op bezoek bij Anderlecht. Zij zullen erop gebrand zijn om door te gaan en om tegen ons te winnen, het blijven altijd interessante duels tussen ons.”