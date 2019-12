Verheyen legt vinger op de paars-witte wonde: "Dat kan je in België toch niet rechtvaardigen?"

RSC Anderlecht beleeft een seizoen om snel te vergeten. Al zat de paars-witte malaise er al eventjes aan te komen. "Het lag niet alleen aan de trainerswissels."

René Weiler was (in 2016-2017, nvdr.) de laatste coach die RSC Anderlecht een prijs kon schenken. Al was de speelstijl allesbehalve wat de fans willen zien. De Zwitser werd dan ook naar de uitgang geschreeuwd.

Vervolgens slaagden Nicolas Frutos - al was dat maar voor eventjes - Hein Vanhaezebrouck, Fred Rutten, Karim Belhocine en in mindere mate Simon Davies er niet in om de paars-witte trein op de sporen te krijgen. Het duo Vincent Kompany - Frank Vercauteren laten we even buiten beschouwing.

“Anderlecht moet beseffen dat het nooit meer zo ver mag komen”, oordeelt Gert Verheyen in Het Nieuwsblad. “Je kan geen twintig spelers in één keer lozen in een transferperiode. Het probleem ligt niet alleen bij de vele trainerswissel.”

En dan mogen we een nieuw lijstje opsommen: Luc Devroe, Marc Coucke, Frank Arnesen, Michael Verschueren en Vincent Kompany. Het zijn de mensen die de voorbije seizoenen verantwoordelijk waren voor de transfers.

Acht miljoen betalen voor Boubacarr Sanneh. Een loon van drie miljoen voor Adrien Trebel. Dat kan je in België toch niet rechtvaardigen?

“En als iedereen zijn wensen laat inwilligen krijg je dit”, wijst Verheyen naar de uitpuilende spelerskern. “Het grootste problemen was te veel betalen voor te weinig kwaliteit. Acht miljoen betalen voor Boubacarr Sanneh. Een loon van drie miljoen voor Adrien Trebel. Dat kan je in België toch niet rechtvaardigen?"