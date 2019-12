Clement lost selectie voor bekerwedstrijd tegen Anderlecht en beseft: "Als we de dubbel pakken, schrijven we geschiedenis"

Club Brugge speelt donderdagavond in de kwartfinale van de Beker van België op het veld van Anderlecht. Club-coach Philippe Clement blikte op een persconferentie vooruit naar de clash.

“Ik ben blij dat we vorig jaar wonnen op het veld van Anderlecht en dat gezaag over die twintig jaar zonder overwinning daar gestopt is.”

“Ik heb al twee of drie keer gewonnen op Anderlecht en met Genk werd ik er kampioen. Voor ons is dit een verplaatsing als een andere. Al is de dubbel natuurlijk wel een grote uitdaging voor onze groep. Het is van 1996 geleden dat we de dubbel pakten. Als dat dit jaar lukt, schrijven we geschiedenis. Maar het is een lange weg.”

“Voor Anderlecht is het nog meer dan voor ons een match van alles of niets. Ze gaan er een echte cupmatch van willen maken. Je mag ons gerust favoriet noemen, maar dat is dan op basis van wat mijn spelers de laatste maanden allemaal gepresteerd hebben.”

Intussen is ook de selectie van blauw-zwart bekend. Krépin Diatta maakt deel uit van de 22. Jelle Vossen niet.