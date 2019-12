Waar komt Makarenko ineens vandaan? Oplossing voor probleempositie

Out of the blue: Yevhen Makarenko zit in de wedstrijdselectie van Anderlecht. Puur uit miserie, want de Oekraïner was al lang afgeschreven. Hij traint wel nog mee met de A-kern, maar dit is zijn eerste wedstrijdselectie van het seizoen.

Zijn laatste officiële match voor Anderlecht speelde Makarenko op 27 september 2018 (!). Dat is dus bijna 14 maanden geleden. Intussen waren er wel nog een paar oefenmatchen en sporadisch eens een wedstrijd met de beloften, maar bij de selectie van Vanhaezebrouck, Rutten, Belhocine, Davies en Vercauteren was hij niet meer geraakt. De Boeck Zijn achillespeesblessure speelde wel een rol, maar hij is al sinds maart weer fit. De 28-jarige middenvelder paste gewoon niet meer in de plannen. Waarom is hij er dan nu wel bij? Wel, omdat Anderlecht een probleem heeft op... de linksachter. Iedereen is het waarschijnlijk al vergeten, maar Makarenko brak door als linksback bij Dinamo Kiev. Het was pas in België dat hij naar het middenveld verhuisde. Glen De Boeck vond dat zijn beste positie bij Kortrijk omdat hij als verdediger te kwetsbaar leek. Geen echte linksback Makarenko werd opgeleid als middenvelder, maar heeft dus een verleden als linkse vleugelverdediger. En daar heeft Anderlecht momenteel problemen. Sieben Dewaele - nog een middenvelder - is tegen snelle flankaanvallers kwetsbaar, zeker omdat hij ook nog eens op het middenveld moet gaan helpen. Een 'inverted back' noemt zoiets. Het is trouwens toch wel opmerkelijk dat Anderlecht geen enkele echte linksback in zijn rangen lopen heeft. Makarenko heeft dus hetzelfde profiel en heeft meer ervaring. Dat betekent dat hij tot Nieuwjaar waarschijnlijk wel tot de groep zal behoren. Daarna wil paars-wit beschikken over een echte linksback...





