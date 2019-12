Nicolas Gavory geeft fout toe na gelijkmaker: "Enorm teleurgesteld"

Eerst zorgde hij zelf nog voor de assist van het openingsdoelpunt, maar bij de 1-1 zag de Fransmas van Standard er niet al te best uit.

"Het is een enorme teleurstelling omdat we nog verliezen nadat we lang hebben voorgestaan. In de zone van de waarheid misten we efficiëntie. In de tweede helft was het plan om te blijven voetballen voor dat tweede doelpunt, maar dat we achterin ook moesten opletten", zei Gavory na de wedstrijd in Beveren.

Opnieuw zonder succes. "We speelden minder hoog en konden de bal moeilijker bijhouden. Het speelde ook mee dat we een uur met tien stonden. Dat betekent niet dat we niet meer solide moesten zijn. Ik denk dat we met elf tegen elf een ander resultaat zouden gekregen hebben."

Die gelijkmaker veranderde het spelbeeld en dat weet ook de verdediger. "Die gelijkmaker steek ik volledig op mezelf. Ik moest meer aan de binnenkant zitten. Het was meer een concentratiefout. Ik ben enorm teleurgesteld."