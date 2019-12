Anderlecht-icoon Van Himst weet wat paars-wit eerst en vooral nodig heeft

Anderlecht heeft een doelpuntensaldo van nul! Evenveel goals gemaakt als ze er tegen gekregen hebben: 22. Na 19 wedstrijden is dat geen bilan waar een play-off 1-ploeg mee zou moeten uitpakken. Paul Van Himst ziet dan ook waar het schoentje wringt.

Al gelooft het icoon wel nog in de top zes. “Ik weiger de handdoek te gooien. Zolang play-off 1 mathematisch mogelijk is, moet je het niet laten schieten. Waar speel je anders nog voor? Niet elke tegenstander is zo sterk als Club Brugge. Als we meer risico’s nemen tegen de kleinere ploegen kan het eens keren", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Die 22 gemaakte goals zijn een naoorlogs dieptepunt. "Bij momenten voetbalt Anderlecht wel, maar ze hebben een spits nodig die de bal opeist. Nu speelden we al zes keer 0-0. Dan mis je toch iets essentieels: doelpunten. Als Kompany en Chadli fit blijven, komt er hopelijk wat meer stabiliteit.”