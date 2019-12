"Eindelijk", scorende spitsen in het Waasland: "Ik wist dat de kwaliteit er was"

'Eindelijk', was het woord dat we vaak hoorden terugkomen bij Waasland-Beveren na de 2-1 stuntzege tegen Standard. Het was pas de derde overwinning van het seizoen en er werd nog eens gescoord door de spitsen.

De zege van Waasland-Beveren was broodnodig, want bij een dertiende seizoensnederlaag had Cercle Brugge op gelijke hoogte gekomen. De thuisploeg stond met een man meer op het veld door de rode kaart van Goreux en toch kwamen ze op achterstand. Trainer Mercier, die zonder centrumspits aan de match was begonnen, bracht Milosevic en Sula in en dat bleken gouden wissels.

"Ik was begin deze week wat ziek en Stefan (Milosevic, nvdr.) ook. Misschien heeft dat te maken met het feit dat we allebei op de bank begonnen", reageerde een bijzonder opgeluchte Din Sula na de wedstrijd. "Nu koos hij voor drie snelle mannen (Koita, Agyepong en Badibanga) voorin."

Nog meer spitsengoals?

Dat plannetje leverde niet het gewenste effect op -ook niet tegen tien Rouches- en na de rust liet Mercier Milosevic invallen. In minuut 65 betrad Din Sula het veld en een minuutje later maakte Milosevic gelijk. Met nog één minuut op de klok bracht Sula het thuispubliek in extase nadat hij goed gevolgd was op een knal van Koita.

"Goede zet van de coach, die twee spitsen", grijnsde Sula. "We kregen veel bruikbare ballen en dat was voorheen misschien minder het geval. Ik weet dat de kwaliteit om te scoren er is bij ons, maar het ontbrak ons aan geluk dit seizoen. Ik hoop dat er nu snel zo'n goals zullen volgen", besloot hij.

Want de cijfers van de Wase spitsen waren niet om mee op te scheppen. Milosevic scoorde tegen Standard zijn eerste van het seizoen en voor Sula was het pas z'n tweede. Wie weet is de ban nu inderdaad gebroken.