D'Onofrio verdedigt Lamkel Zé met vuur én laat zich uit over positie Bölöni bij Antwerp

Luciano D'Onofrio is met Antwerp prima bezig de voorbije jaren. De voorbije maanden was er heel wat te doen over de positie van coach Bölöni en het gedrag van 'speciaal geval' Lamkel Zé. De sterke man spreekt nu duidelijke taal.

De voorbije maanden leek de positie van coach Laszlo Bölöni een paar keer aan een zijden draadje te hangen, deze zomer werd er ook getwijfeld of Antwerp en de Roemeen samen door zouden gaan.

"We hebben erover gepraat afgelopen zomer", geeft D'Onofrio toe in Het Laatste Nieuws. "Het ging niet over ambities van Paul Gheysens of van mij, maar over de manier van omgaan met een groep. Ik wil dat spelers 10% beter worden of op zijn minst dat de ploeg naar hun kwaliteiten speelt. Veel coaches laten spelers slechter spelen dan hun intrinsiek talent."

Europese topcompetitie

De sterke man van Antwerp neemt het verder op voor Didier Lamkel Zé: "Hij heeft een heel speciaal karakter, zijn emoties zijn heel extreem. Maar we moeten ook niet overdrijven: het gaat over een paar incidenten en we bedekken niet alles met de mantel der liefde."

"Ik heb aanvaringen met hem gehad, heb hem boetes gegeven en twee keer zelfs naar de B-kern gestuurd. We komen er wel met hem, eind dit seizoen is hij klaar om de stap te zetten naar om het even welke grote competitie in Europa."