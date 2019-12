Het Anderlecht-talent dat glimpsen van zijn kunnen laat zien: "Hij heeft hard aan zijn tekortkomingen gewerkt"

Anderlecht heeft jongens nodig met statistieken. Assists en goals dus. Michel Vlap deed tegen Genk zijn duit in het zakje. Hij kreeg daarbij een heel mooie assist van Jérémy Doku, de 17-jarige waar Anderlecht verder op wil bouwen.

Doku kreeg verleden en begin dit seizoen het verwijt dat hij het overzicht verloor in de eindfase van zijn acties. Niet onterecht, want vorig seizoen mocht hij vijf keer invallen en had hij op het einde nul assists en nul goals achter zijn naam. Ook dit seizoen duurde het tien matchen vooraleer hij iets productiefs kon voorleggen.

Herpakt

Zijn leeftijd is uiteraard een excuus, maar met zijn snelheid en technische vaardigheid wordt er meer van hem verwacht. Vooral ook omdat de tiener bijzonder ongeduldig is. Toen hij een tijdje naar de beloften werd verbannen, ging hij daar aanvankelijk niet zo goed mee om. Maar hij herpakte zich.

"Hij miste een bepaalde precisie", gaf Franky Vercauteren toe. "Dat hij niet beslissend genoeg was, was wel een terecht verwijt. Bij de reserven kon wel het verschil maken. Hij heeft hard gewerkt en is daar nog steeds mee bezig om efficiënter te zijn. Hij moet zijn potentieel kunnen omzetten naar offensieve bijdrages. Maar hij heeft al een serieuze stap vooruit gezet. Al kan hij nog beter."

Te weinig

De lat ligt hoog voor de jongeling, die nu al meer dan zes miljoen euro waard is. Reële waarde, want Anderlecht zal hem nooit voor dat bedrag laten vertrekken gezien zijn potentiële waarde. Hij is de snelste van de huidige kern, maar liet dat nog niet genoeg zien. Tegen Oostende scoorde hij zijn eerste en gaf hij ook zijn eerste assist. Tegen Genk volgde zijn tweede. Toch nog te weinig voor een aanvaller die al 625 minuten verzamelde.