'Miljoenen in het rood: Standard krijgt nieuwe opdoffer te verwerken na zure nederlaag'

Standard moest donderdag een bittere pil verwerken met de 0-1 nederlaag tegen AA Gent, maar er is nu nog meer slecht nieuws.

De financiële cijfers voor het seizoen 2018-2019 zijn namelijk bekendgemaakt en volgens Het Nieuwsblad komt Standard daar niet goed uit.

Verlies

Het boekt daarin in totaal liefst 8.4 miljoen euro verlies. Dat is minder dan Anderlecht (27 miljoen euro), maar wel een groter verlies dan Antwerp of Genk - enkel Club Brugge maakte al winst van de grote ploegen.

De inkomsten van de Rouches stegen tot 60.7 miljoen euro, maar ook de kosten stegen en zelfs sneller dan de inkomsten. De loonlast van 34.5 miljoen euro is zelfs even zwaar als die bij Club Brugge.