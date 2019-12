Voor mevrouw Mbokani is het duidelijk: "Hij verdient die trofee"

Dieumerci Mbokani draagt dezer dagen de Gouden Stier op zijn rug. Met veertien doelpunten is de Congolees topschutter in zowel de Jupiler Pro League als zijn team Antwerp. Voor zijn vrouw is het dan ook duidelijk wie de Gouden Schoen moet winnen.

"Die topschutterstitel is zijn grote doel. Thuis is hij zelfs bezig over dertig goals", lacht Marlène, mevrouw Mbokani, uit aan Het Nieuwsblad. "Vorig seizoen miste hij een paar wedstrijden en geraakte hij er niet meer, maar nu is Dieu vastberaden."

Vooral zijn oudste zoon Jess ziet enorm op naar zijn vader. "Als we op de tribune zitten en Dieu scoort dan wordt hij helemaal gek. Dat is mijn papa, roept hij dan wel een paar keer. Dan probeer ik hem wat te plagen door te zeggen dat ik een andere speler heel sterk vind spelen."

Al is Marlène vooral overtuigd van één ding: "Hij wint de Gouden Schoen. Voor aanvallers is het ook altijd wat makkelijker. Het zal vooral de kinderen een groot plezier doen want zij hebben de vorige niet meegemaakt. Mijn mooiste jurk hangt al klaar, hoor, om te genieten van de show!"