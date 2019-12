Genk haalt geen nieuwe doelman meer, Vandevoordt (17) en Coucke (21) krijgen het vertrouwen

De kogel is door de kerk bij Racing Genk. De regerende landskampioen gaat niet op zoek naar een nieuwe doelman tijdens de wintermercato.

Dimitri de Condé, technisch directeur van Racing Genk, heeft in Het Belang van Limburg bevestigd dat de club het vertrouwen behoudt in Gaëtan Coucke (21) en Maarten Vandevoordt (17). Er komt dus geen nieuwe doelman in januari.

"Vandevoordt heeft het in moeilijke omstandigheden erg goed gedaan en ook in de kwaliteiten van Coucke blijven we geloven. Het is aan hem om terug te knokken. Ze mogen bij wijze van spreken allebei nog 15 fouten maken, dan nog blijven we achter onze keuze staan", aldus De Condé bij dezelfde krant.

En hij liet zich ook nog uit over Danny Vukovic, de ervaren doelman die zijn achillespees afscheurde en nog een poos out is. "Schrijf hem niet af. Hij was en is erg belangrijk in de kleedkamer. Misschien zien we hem dit of volgend seizoen terug op het veld."