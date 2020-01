Het opbod kan beginnen: 'Duitse, Italiaanse én Engelse interesse in sterkhouder KRC Genk'

KRC Genk werd kampioen in 2019, maar dit seizoen loopt het voorlopig nog iets minder bij de Limburgers. Enkele sterkhouders worden ondertussen nog steeds gelinkt aan een mogelijke transfer.

Dat is zeker het geval voor Ally Mbwana Samatta. De 27-jarige Tanzaniaanse spits scoorde dit seizoen alweer tien doelpunten over alle competities heen en maakte ook in de Champions League wel wat indruk.

Minstens vier opties

En dus zijn er veel teams in hem geïnteresseerd. Volgens Daily Mail zijn er met Brighton & Hove Albion en Norwich twee Engelse teams die de spits graag willen inlijven.

Ze zouden echter concurrentie krijgen van onder meer Lazio en Frankfurt. De aanvaller zou om en bij de 12 miljoen euro moeten kosten.