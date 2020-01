Di Maria, Agüero, ... : Sterren die ook in de JPL hadden kunnen spelen

Het was een straf bericht dat naar buiten kwam vandaag. Erling Braut Haaland had bij Genk, Club Brugge of Anderlecht kunnen spelen. Daarmee is hij niet de eerste topper die ooit dicht bij een Belgisch avontuur stond, maar nét niet tekende en daarna een topcarrière maakte.

Angel Di Maria Een bekende zaak: de Argentijnse winger had in 2006 voor minder dan een miljoen euro van Anderlecht kunnen zijn. En dan hebben ze bij paars-wit met Frutos, Biglia en Pareja nog wel enkele andere toppers uit het land gehad, vooral aan Di Maria hadden ze een zaakje kunnen doen. Sergio Agüero In hetzelfde jaar werd ene Sergio Agüero aangeboden aan Herman Van Holsbeeck, nadat die hem zag schitteren op het WK U20. Vijf miljoen euro was echter te veel voor paars-wit. Robert Lewandowski Oh ja, ook Robert Lewandowski werd ooit gelinkt aan Belgische topclubs toen hij nog bij Lech Poznan speelde, maar was ook te duur voor Anderlecht én Club Brugge. Eran Zahavi De man die lange tijd topschutter was van de EK-kwalificaties richting EK 2020 had in het seizoen 2009-2010 naar België gekund, waar meerdere ploegen (waaronder Genk?) hem wel wilden. Ruud Van Nistelrooy En dan is er nog Ruud Van Nistelrooy. Toen hij 21 was had ook hij naar het Astridpark kunnen komen, maar die deal ging uiteindelijk niet door.