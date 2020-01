Lestienne stond op het punt om voor absolute grootmacht te tekenen: "Alles was rond, maar plots sprong de deal om deze reden af"

Maxime Lestienne herleeft onder de vleugels van Michel Preud'homme. De carrière van de flankaanvaller had er echter helemaal anders kunnen uitzien. Zo stond hij ooit voor de poort van San Siro.

We schrijven 2014. Maxime Lestienne had er net een topseizoen opzitten bij Club Brugge en was klaar voor een stap hogerop. Enig probleem: het ging via de woestijn.

“Ik koos voor het geld”, geeft Lestienne onomwonden toe in Het Laatste Nieuws. “Maar het was voor mij wel meteen duidelijk dat ik nooit voor Al Arabi zou voetballen.”

Het klinkt als een aanlokkelijk voorstel: voetballen in het shirt van AC Milan - de Italiaanse topclub zou hem op huurbasis overnemen om de regels van de Financial Fair Play te omzeilen - én een monsterloon verdienen.

“Plots sprong de deal met Milan af”, legt Lestienne uit. “Ze hadden op dat moment nog te veel spelers in hun kern. Ik besloot dan maar om Genoa een kans te geven.”