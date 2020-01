Voormalig Kroatisch toptalent (ex-Standard) mag alweer vertrekken bij Heerenveen en staat voor een terugkeer naar Spanje

Een jaar geleden huurde Standard de Kroatische middenvelder Alen Halilovic van AC Milan. In eerste instantie deed de international het niet slecht, maar in de zomer verliet hij Luik voor een avontuur in de Eredivisie bij Heerenveen.

Volgens de Spaanse sportkrant AS komt er nu alweer een einde aan die samenwerking. Halilovic stond slechts twee keer aan de aftrap en is overbodig. Er is interesse uit Spanje en volgens het medium mag Halilovic zelf beslissen waar hij naartoe wil. Eerder speelde het voormalige toptalent al voor Dinamo Zagreb, FC Barcelona, Hamburg en UD Las Palmas. Nergens kon hij echt al zijn stempel drukken en zo lijkt hij stilaan een eeuwig toptalent te blijven. Hij heeft bij AC Milan nog een contract tot en met de zomer van 2021.