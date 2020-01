Waarom Anderlecht, Antwerp en Eupen hun volgers zagen dalen op Facebook

Dertien van de zestien clubs uit de Jupiler Pro League zagen hun aantal volgers op Facebook toenemen tussen 1 juni 2019 en 1 januari 2020. Bij Antwerp, Eupen en Anderlecht was dat niet het geval. Expert Alexandre De Meeter gaf ons een mogelijke verklaring.

Het is uiteraard nooit met 100% zekerheid te vertellen waarom iemand plots beslist om een club geen 'duimpje' meer te geven op Facebook. Toch deed Alexandre De Meeter en poging om het voor ons uit te pluizen. Eerst even de cijfers erbij halen. Bij Anderlecht haakten 6.006 volgers af (-0,60 %), bij Antwerp 2.971 (-1,00 %) en bij Eupen 838 (-3,09 %). (bron cijfers: Sportimize)

Trezeguet en Msakni

Anderlecht is voor het eerst sinds lange tijd onder de kaap van een miljoen volgers gezakt. "De achterban van Anderlecht op Facebook heeft een enorme boost gekregen bij de inkomende transfer van Mahmoud Trezeguet. Die likes kan je verliezen als een speler vertrekt, zonder dat hij potten heeft gebroken. Hetzelfde verhaal zagen we bij Youssef Msakni, zeer bekend in Tunesië, bij Eupen."

Sponsored posts

Antwerp is volgens De Meeter een geval apart. "Antwerp heeft ook likes verloren en dat is, gezien de goede sportieve prestaties, toch opmerkelijk te noemen. Sinds de terugkeer naar eerste klasse hebben ze enorm veel sponsored posts (Antwerp betaalde om posts op de tijdlijn van bepaalde doelgroepen te krijgen, nvdr.) online gezet. Daarmee hebben ze veel mensen bereikt, die nu blijkbaar zijn afgehaakt. Verder leveren ze uitstekend werk op vlak van communicatie naar de fanbase."